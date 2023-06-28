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عربي-دولي

تحذير من وزارة الحج في السعوديّة... ماذا طلبت من الحجاج؟

Lebanon 24
28-06-2023 | 06:34
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حذّرت وزارة الحج في السعودية، عبر حسابها على "تويتر" من صعود الجبال لالتقاط الحصى، وأذية الآخرين عند رمي الحصى.

وأوضحت أن "كل جمرة تُرمَى بسبع حصيات"؛ مشيرة إلى أن "الحصيات صغيرة ولا يُشترط تطابق حجمها".
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كذلك، دعت ضيوف الرحمن إلى تفادي الزحام وتجنب التدافع أثناء رمي الجمرات، داعية الحجاج إلى الخروج ضمن برنامج التفويج، وتفادي تعطيل حركة المشاة. (العربية)
 
 
 
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