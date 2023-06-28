حادثة غريبة في المطار... هذا ما كان يُخفيه أحد الركاب في حقائبه (صور)

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في واقعة غريبة، ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، راكبًا مصريا يخفي 73 ثعبانا داخل أكياس بحقائبه فور وصوله من الخارج.كما ضبطت السلطات مع الراكب سلحفاتين ولم يبرر سبب وجود هذه الحيوانات معه.وكشف مسؤولو الجمارك أنهم لم يعثروا مع الراكب على أي موافقات استيرادية لحيازة هذه الحيوانات لذا قرروا تسليمها لأطباء الحجر البيطري لإيداعها بحديقة الحيوان.كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب. (العربية)