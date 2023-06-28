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عربي-دولي

من أقنع بوتين بعدم "تصفية" قائد "فاغنر"؟

Lebanon 24
28-06-2023 | 07:20
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قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إنه أقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعدم "تصفية" رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين.

وتعهد بوتين في البداية بسحق التمرد الذي شبهه بالفوضى التي جرت في عام 1917 وأدت إلى الثورة البلشفية ثم حرب أهلية، ولكن بعد ذلك بساعات تم التوصل لاتفاق يسمح لبريغوجين وبعض مقاتليه بالذهاب إلى بيلاروسيا.
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واستخدم لوكاشينكو وهو يتحدث عن حواره يوم السبت مع بوتين تعبيرا في العامية الروسية معناه "تصفية"، وفق رويترز.

ونقلت وسائل إعلام في بيلاروسيا عن لوكاشينكو القول في اجتماع لمسؤولين في جيش بلاده وصحفيين: "فهمت أيضا أن قرارا قاسيا تم اتخاذه بـ"تصفية" المتمردين".

وقال "اقترحت على بوتين ألا يتعجل. وقلت له لنتحدث مع بريغوجين، ومع القيادات لديه"، ليرد الرئيس الروسي قائلا إنه "لا فائدة من هذا وإن بريغوجين لا يرد حتى على الهاتف، لا يريد التحدث مع أحد". (سكاي نيوز)
 
 
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