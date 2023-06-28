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الكرملين: روسيا لم تكن على علاقة بأنشطة فاغنر في إفريقيا

Lebanon 24
28-06-2023 | 07:25
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أوضح الكرملين أن روسيا لم تكن على علاقة بأنشطة مجموعة فاغنر العسكرية في إفريقيا.

أتى تصريح الكرملين بعدما أعلنت الولايات المتحدة أمس عزمها اتخاذ "تدابير جديدة" هذا الأسبوع، ضد أنشطة فاغنر، والتي قامت بتمرد قصير ضد الجيش الروسي.
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وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن "الولايات المتحدة ستتخذ تدابير إضافية ضد مجموعة فاغنر، لمحاسبتها على قيامها بأنشطة تدميرية في إفريقيا"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

كما أوضح أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات في الأسبوع الجاري، مشدداً على أن الخطوة "على صلة بالتطورات في إفريقيا وليس بالعنف الذي سُجل في نهاية الأسبوع جنوب روسيا".
المصدر: العربية
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