حالة من الرعب في بريطانيا... طعن نفسه أمام الناس حتى الموت!

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أفادت وسائل إعلامية بريطانية بأن راكبا في محطة مترو "سلون سكوير" في غرب العاصمة لندن، طعن نفسه حتى الموت، أمام الركاب الآخرين، مما أثار حالة من الرعب.وقالت الشرطة في بيان إن "الضباط ما زالوا في مكان الحادث في ميدان سلون بعد ورود أنباء عن إصابة رجل بجروح خطيرة. حضر المسعفون ولكن بالرغم من بذلهم قصارى جهدهم فقد أعلنت وفاته في مكان الحادث"، مؤكدة أنه "لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مشبوه". (روسيا اليوم)