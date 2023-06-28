بلاغ عن رجل يحمل ما يشبه السلاح في مدرسة ببرلين

أعلنت شرطة برلين أنها تلقت اتصالاً هاتفياً عن وجود رجل يحمل ما يشبه السلاح، شوهد في فصل دراسي بمدرسة بالعاصمة الألمانية.



وقالت الشرطة إنها لا تستطيع تأكيد الواقعة، ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.

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