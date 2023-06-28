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بلاغ عن رجل يحمل ما يشبه السلاح في مدرسة ببرلين

Lebanon 24
28-06-2023 | 07:38
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أعلنت شرطة برلين أنها تلقت اتصالاً هاتفياً عن وجود رجل يحمل ما يشبه السلاح، شوهد في فصل دراسي بمدرسة بالعاصمة الألمانية.

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع تأكيد الواقعة، ولم تتوفر على الفور تفاصيل أخرى.
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المصدر: الشرق
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شرطة

برلين

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