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عربي-دولي

زيلينسكي: لن نوافق على أي شكل من أشكال الصراع المجمّد

Lebanon 24
28-06-2023 | 07:50
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه لن يقبل أي اقتراح سلام يحول الحرب الروسية في بلاده إلى صراع مجمّد.

وأشارت تصريحات زيلينسكي، في خطاب ألقاه أمام البرلمان في يوم الدستور الأوكراني، إلى أنه لا يزال يعارض أي خطة سلام تبقي على المكاسب التي حققتها روسيا على الأرض منذ أن بدأت غزوها في شباط 2022.
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وقال: "أوكرانيا لن توافق على أي شكل من أشكال الصراع المجمّد".

ووضع زيلينسكي "صيغة" سلام من 10 نقاط تشمل استعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وانسحاب القوات الروسية، واستعادة حدود الدولة الأوكرانية.
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