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إقتصاد

ملياردير يتحدّث عن مستقبل الدولار... هل سينخفض؟

Lebanon 24
28-06-2023 | 07:52
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أعرب رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا، عن ثقته بأن العملة الأميركية لن تحافظ على هيمنتها في التعاملات الدولية، وتوقع انخفاض حصة الدولار في 3 سنوات بنسبة 20% على الأقل.

وقال الملياردير الروسي في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام" اليوم الأربعاء: "نشرت صحيفة فايننشال تايمز مقالا ممتازا يهدف لإقناع القارئ الساذج ومجموعة من المسؤولين الحكوميين وممثلي السلطات المالية حول العالم بأن لا شيء يهدد هيمنة الدولار".
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وأضاف أن المقال يحاول إقناع القارئ بأنه لو شهدت العملة الأميركية هزات في السنوات القادمة ستكون ضئيلة، حيث لن تتراجع حصة العملة الأميركية في التعاملات الدولية واحتياطيات البنوك المركزية لدول العالم بواقع أكثر من 6%.

واستبعد رجل الأعمال الروسي أن يكون للعملة الأميركية دور مهيمن في المستقبل، وقال إن "الدولار بالطبع لن يحتفظ بأي هيمنة وفي غضون ثلاث سنوات ستنخفض حصته بنسبة 20% على الأقل".

كما توقع ارتفاع حصة اليوان الصيني إلى 20%، وظهور نظام مالي متعدد العملات يشمل عملات جميع دول مجموعة العشرين. (روسيا اليوم)
 
 

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