مبعوث الفاتيكان يصل موسكو لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا

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عبر المتحدث باسم الكرملين عن تقدير روسيا لمساعي الفاتيكان للمساعدة في حل الأزمة الأوكرانية، وأكد وصول مبعوث بابوي إلى موسكو لإجراء محادثات سلام.وقال المتحدث دميتري بيسكوف في إفادة صحفية اعتيادية: "نقدر بشدة جهود ومبادرات الفاتيكان ونرحب بتطلع البابا للمساهمة في إنهاء الصراع المسلح في أوكرانيا".وقال إن مستشار بوتين للشؤون الخارجية سيجري محادثات مع الكاردينال ماتيو زوبي بناء على طلب بوتين.