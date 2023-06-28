بعد تمرد فاغنر... مناقشات في الكرملين لتغييرات قانونية

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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القيادة الروسية تناقش ما إذا كانت هناك حاجة لتغييرات في القانون بعد التمرد المسلح الذي قامت به مجموعة فاغنر السبت.ولم تتضح بعد التغييرات التي تحدث عنها بيسكوف.وفي وقت سابق، أعلن مجلس الدوما الروسي إعداد مشروع قانون بشأن أنشطة الشركات العسكرية الخاصة، لافتا إلى أنه "من السابق لأوانه" الحديث عن مستقبل شركة "فاغنر" الخاصة، وذلك بعد أن تمرد قائدها على الجيش الروسي.وقال رئيس لجنة الدفاع في الدوما الروسي، أندريه كارتابولوف، لوكالة " نوفوستي" الروسية، بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية الخاصة: "من الضروري سن قانون بشأن هذه الشركات وهذا ما يتم العمل عليه، ومن السابق لأوانه الحديث عن مستقبل فاغنر".ومثلّت محاولة التمرد التي نفذتها مجموعة فاغنر في روسيا، السبت، جرس إنذار حول دور الشركات العسكرية وخطورتها حال عصيانها أوامر السلطات الرسمية، كما تلقي الضوء على خريطة الشركات الأجنبية ودورها في حرب أوكرانيا.