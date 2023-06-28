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عربي-دولي

سوريا توجه ضربات جوية لتنظيمات مسلحة في ريف إدلب

Lebanon 24
28-06-2023 | 09:15
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أعلنت وزارة الدفاع السورية تنفيذ ضربات جوية وصاروخية بالتعاون مع القوات الروسية استهدفت مقرات لتنظيمات مسلحة في ريف إدلب شمال البلاد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن الغارات الصاروخية والجوية أسفرت عن سقوط وإصابة عشرات المسلحين بالإضافة إلى تدمير مقراتهم بالكامل.
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وقالت الوزارة، في بيان، إن الغارات المشتركة مع روسيا تأتي رداً على ما وصفته "باعتداءات" متكررة تنفذها التنظيمات المسلحة على المدنيين في المناطق السكنية بريف حماة.

وأوضحت أن الغارات استهدفت مقرات محصنة للتنظيمات في منطقة جبل الأربعين في ريف إدلب بما فيها من "أسلحة وذخائر وأدوات توجيه وطائرات مسيرة استطلاعية وضاربة ومعدات تنصت وتشويش".
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