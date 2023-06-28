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إقتصاد

خبر سيّء عن أكبر اقتصاد أوروبيّ... ماذا كشف آخر إستطلاع؟

Lebanon 24
28-06-2023 | 11:30
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أظهر استطلاع أجراه معهد "إيفو" الألماني Ifo أمس الثلاثاء، أن المعنويات في صناعة التصدير في ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي، قد تدهورت بشكل ملحوظ في حزيران 2023.

وانخفض مؤشر توقعات الصادرات IFO إلى سالب (-) 5.6 نقطة في حزيران نزولا من مستوى نقطة واحدة بالإيجاب (+1) في أيار الماضي، ويعد هذا أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني 2022.
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وقال كلاوس وولرابي، رئيس الاستطلاعات في Ifo: "بالإضافة إلى ضعف الطلب في السوق المحلية الألمانية، نشهد الآن أيضا عددا أقل من الطلبات من الخارج، وهذه أنباء سيئة لاقتصاد التصدير الألماني".

وجاء في تقرير صادر عن المعهد أن أغلبية القطاعات تتوقع تراجع الصادرات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، باستثناء قطاعي الملابس وصناعة المشروبات اللذين يتوقعان نموا كبيرا.

ولم تتراجع فحسب توقعات الصادرات في حزيران 2023، إذ إن مؤشر "إيفو" لمناخ الأعمال أظهر أن معنويات قطاع الأعمال الألماني تراجعت للشهر الثاني على التوالي، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا يواجه معركة شاقة للتخلص من الركود. (روسيا اليوم)

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