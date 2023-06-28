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عربي-دولي

10 قتلى باستهداف مطعم في كراماتورسك الأوكرانية

Lebanon 24
28-06-2023 | 10:19
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قضى عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب 61 بجروح في غارة روسية على مطعم شعبي في كراماتورسك، المدينة الوحيدة الكبرى في شرق أوكرانيا التي تسيطر عليها كييف، كما أعلنت السلطات.

وأفادت الشرطة الأوكرانية على موقع "فيسبوك" أن "عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 61 في الهجوم الروسي على كراماتورسك".
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وبين القتلى ثلاثة قاصرين، وبين الجرحى طفل ولد عام 2022، بحسب جهاز طوارىء الدولة الأوكراني الذي أوضح أن عمليات الإنقاذ متواصلة، وأن سبعة أشخاص خرجوا من تحت الأنقاض على قيد الحياة.

وبحسب الشرطة الأوكرانية فإن روسيا أطلقت صاروخي أرض-جو "إس-300" على هذه المدينة التي كان يعيش فيها 150 ألف نسمة قبل الحرب، ولا تزال أكبر مدينة بقيت تحت سيطرة أوكرانيا في شرق البلاد.

وأكد الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن روسيا "لا تُنفّذ الضربات إلا على أهداف مرتبطة بطريقة أو أخرى بالبنى التحتية العسكرية".

ودمرت الضربة مطعم "ريا بيتزا" في وسط كراماتورسك الذي يرتاده الصحافيون والعسكريون عادة.

وأصيب 3 كولومبيين بجروح طفيفة هم الكاتب الشهير هيكتور أباد، والسياسي سيرغيو غاراميو، والصحافية كاتالينا غوميز، التي تراسل صحيفة "أيل تييمبو" في أوكرانيا، أثناء تناولهم العشاء في المطعم مع الكاتبة الأوكرانية فيكتوريا أميلينا، بحسب بيان موقع من قبل أباد وغاراميو.

وأضاف البيان أن الروائية، فيكتوريا أميلينا، البالغة من العمر 37 عاما، التي تُرجمت أعمالها إلى الإنكليزية والألمانية ولغات أخرى "في حالة حرجة، وأصيبت في الجمجمة".
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