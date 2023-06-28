تقرير للأمم المتحدة بشأن احتجاز روسيا أطفالاً في أوكرانيا.. كيف علّقت موسكو؟

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أعلن الكرملين أنه يرفض بشدة تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم روسيا بانتهاك حقوق الأطفال في أوكرانيا، مشيراً إلى أن قواته المسلحة، على العكس من ذلك، كانت تنقذ الأطفال من مناطق الصراع.وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إفادة دورية أن بلاده "ترفض بحزم" مثل هذه الاتهامات.وأضاف: "دأب جيشنا على المخاطرة بحياته واتخذ إجراءات لإنقاذ الأطفال وإبعادهم عن القصف الذي نفذته، بالمناسبة، القوات المسلحة الأوكرانية على البنية التحتية المدنية".واتهم التقرير الذي صدر الثلاثاء، روسيا باحتجاز أكثر من 800 مدني، بعضهم من الأطفال، وإعدام 77 مدنياً منذ بدء الصراع في شباط من العام الماضي.واتهم تقرير آخر نُشر الأسبوع الماضي، كَلَّف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجرائه لصالح مجلس الأمن الدولي، روسيا بقتل 136 طفلاً في عام 2022.ودأبت روسيا على رفض الاتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في أوكرانيا وتنفي أيضا استهداف المدنيين عمدا خلال ما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة".