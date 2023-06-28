بايدن: بوتين أصبح منبوذا في كافة أنحاء العالم





Advertisement وقال بايدن في تصريحات، اليوم الأربعاء: "من الصعب القول إن بوتين أصبح أضعف بسبب الأحداث الأخيرة". في تصريحات مخالفة لموقف وزير خارجيته أنتوني بلينكن، اعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يمكن الجزم بشأن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد التمرد المسلح الذي شهدته روسيا نهاية الأسبوع الماضي.وقال بايدن في تصريحات، اليوم الأربعاء: "من الصعب القول إن بوتين أصبح أضعف بسبب الأحداث الأخيرة".

كما رأى أن الرئيس أصبح منبوذا في كافة أنحاء العالم، لكنه اعتبر أنه ما زال من الصعب تحديد ما إذا كانت الأحداث الأخيرة قد أضعفته، حسبما نقلت رويترز.



وكان بلينكن اعتبر في وقت سابق اليوم، خلال مقابلة مع شبكة MSNBC أن نظام بوتين يواجه تصدعا كبيرا ما يظهر فشله الاستراتيجي. (العربية)