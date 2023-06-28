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عدد ضحايا عقار الإسكندرية يرتفع بعد انتشال جثة جديدة

Lebanon 24
28-06-2023 | 10:50
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ارتفع عدد ضحايا العقار المنهار في محافظة الإسكندرية بمصر، إلى 10 قتلى و4 مصابين، بحسب ما أفادت صحف محلية، الأربعاء. 

وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية، أن قوات الحماية المدنية انتشلت، ضحية جديدة بعد صلاة العيد، من أسفل العقار المنهار بشارع سيدي بشر شرقي المدينة، لشاب يبلغ من العمر 21 عاما. 
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وبعد أكثر من 48 ساعة، لا يزال البحث جاريا عن مفقودين آخرين بعد انهيار العقار، بحسب الصحيفة. 

وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة، أن السبب وراء الانهيار قيام أحد المقاولين بأعمال بناء طابق إضافي على الرغم من صدور قرار بإزالته خلال الأشهر الأخيرة. 

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية قررت حبس مالك الطابق الأخير، ومقاول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم القتل الخطأ وإصابة خطأ، والبناء دون ترخيص، بحسب "الأهرام".

وذكرت صحيفة "الشروق" أن النيابة الإدارية قررت استدعاء مديري التنظيم، والإدارة الهندسية بحي أول المنتزه، لبيان ملابسات حادث العقار المنهار.
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