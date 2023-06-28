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لقاء جمع بوتين وقديروف عشية عيد الأضحى.. و"سيلفي" توثق اللحظة

Lebanon 24
28-06-2023 | 11:45
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قال رئيس الشيشان رمضان قديروف إنه التقى عشية عيد الأضحى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتحدث عن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

وعلى قناته في منصة "تيليغرام"، نشر قديروف صورة "سيلفي" مع بوتين بمناسبة عيد الأضحى.
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وقال قديروف: "في اجتماعنا، تحدثت عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في جمهورية الشيشان. كما ناقشنا الخطط طويلة المدى والإنجازات في المنطقة".
 
وأضاف رئيس الشيشان: "في نهاية الاجتماع، طلب مني فلاديمير بوتين أن أنقل خالص تهانيه إلى جميع المسلمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك ونقل تمنياته بالسعادة والخير والسلام والازدهار".

ووفقا له، طلب بوتين أيضا تهنئة المقاتلين ضمن مجموعة قوات "أحمد" الشيشانية الموجودين في منطقة نوفوروسيا بشكل منفصل.

وقال بوتين لقديروف: "أتمنى النجاح للشباب الشجعان، ونتمنى لكم التوفيق والسرعة في إنجاز مهامهم". (سكاي نيوز عربية) 
 
بوتين وقديروف
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