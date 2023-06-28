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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم، وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.وصدر عن الديوان الملكي، بيانا جاء فيه: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الخميس الموافق 11 ذي الحجة 1444هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".وأضاف البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".