خطوات لبناء الثقة.. إتصال نادر يجمع أردوغان وباشينيان

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في اتصال هاتفي نادر، العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية إن باشينيان هنأ الشعب التركي بمناسبة عيد الأضحى. وذكر البيان أن الرئيس أردوغان تمنى خلال الاتصال أن يجلب العيد السلام والاستقرار والبركة لكافة الإنسانية على رأسها المنطقة.

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وأكد أردوغان اتخاذ خطوات لبناء الثقة حتى اليوم في العملية التي بدأت لتطبيع العلاقات بين تركيا وأرمينيا، مشددًا على ضرورة مواصلة تلك العملية في المستقبل أيضًا.





من جهته، قال مكتب باشينيان إن القائدَين "ناقشا عملية تطبيع العلاقات الثنائية".