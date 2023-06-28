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عربي-دولي

زلة لسان جديدة لبايدن.. ما علاقة بوتين بالعراق؟ (فيديو)

Lebanon 24
28-06-2023 | 13:15
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ارتكب الرئيس الأميركي، جو بايدن، زلة لسان جديدة، اليوم الأربعاء، وهو يتحدث عن نظيره الروسي فلاديمير بوتين والأحداث الأخيرة التي عصفت بروسيا، عقب تمرد قائد مجموعة فاغنر.

فقال للصحافيين من البيت الأبيض قبل توجهه إلى شيكاغو، ردا على سؤال: إلى أي مدى أضعفت الأحداث الأخيرة فلاديمير بوتين؟، ليأتي الرد كالتالي: "من الواضح أن بوتين يخسر الحرب في العراق".
 
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كما تابع "أنه يخسر الحرب في وطنه.. لقد أصبح منبوذا قليلاً حول العالم.."، مضيفاً "ولا يتعلق الأمر بحلف شمال الأطلسي، أو الاتحاد الأوروبي، أو اليابان..".

هذا الموقف ليس الأول لبايدن بشأن الأحداث الروسية الأوكرانية، فقد أخطأ الرئيس الأميركي في تشرين الثاني الماضي، خلال حديثه عن التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا.

فقد قال في مقطع متداول تعليقاً على التطورات في مدينة خيرسون الاستراتيجية جنوب أوكرانيا: "أعتقد أن السياق هو ما إذا كانوا سينسحبون من الفلوجة (وهي مدينة عراقية) أم لا.. أو أعني ، من.. (ليرد عليه أحد الحضور بالقول خيرسون)".

وتعرض الرئيس لمواقف محرجة عديدة في السابق، مثل نسيان بعض أسماء المسؤولين والمدن، أو ارتكاب أخطاء بروتوكولية، أو زلات لسان عند الحديث مع قادة من أنحاء العالم. (العربية) 
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