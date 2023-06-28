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عربي-دولي

مواطنو كوريا الجنوبية أصغر سنًا بعام أو عامين من اليوم.. والسبب؟

Lebanon 24
28-06-2023 | 13:45
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أصبح مواطنو كوريا الجنوبية أصغر سنًا بعام أو عامين بعد تطبيق الحكومة نظامًا جديدًا لحساب العمر، بدلًا من النظام التقليدي القديم المعمول به في البلاد.

وكان النظام القديم يعتبر الطفل عمره عاما عند ولادته، ويتم إضافة سنة جديدة لعمره في الأول من كانون الثاني كل عام، مما يعني أن الطفل المولود ليلة رأس السنة سيكون عمره عامين مع مرور منتصف الليل.
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وبدأت البلاد تطبيق النظام الجديد بداية من اليوم، وسيتم تطبيقه في جميع الوثائق الرسمية والأمور الإدارية والمدنية والقضائية.

وبحسب وكالة يونهاب الرسمية، فإنه من "المتوقع أن يستغرق الأمر وقتا حتى يصبح نظام حساب العمر الجديد معتادا في المجتمع الكوري، بسبب الارتباك في العديد من مجالات الحياة الاجتماعية والعلاقات الشخصية الحساسة للعمر".

كما لفتت الوكالة إلى أن العديد من وكالات السفر وشركات المواعدة، التي تتقاضى مقابلها المالي حسب الفئات العمرية، لن تتبنى النظام الجديد في الوقت الحالي "لتقليل الارتباك".

ووفقاً للوكالة الكورية، فإن النظام لن يتم العمل به لتحديد عمر بدء الخدمة العسكرية الإلزامية أو العمر القانوني لتناول المشروبات الكحولية أو دخول المدارس.


وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان الكوري) أقرت في كانون الاول الماضي، مشروع قانون لإلغاء نظام العمر الكوري، وتطبيق النظام المستخدم حول العالم.
المصدر: الحرة
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