Advertisement

عربي-دولي

السماء "تمطر مخدرات".. ما الذي حصل في فرنسا؟

Lebanon 24
28-06-2023 | 14:15
A-
A+
Doc-P-1082324-638235821667640511.png
Doc-P-1082324-638235821667640511.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعترضت طائرة مقاتلة فرنسية طائرة سياحية فوق منطقة نائية في فرنسا في نهاية الأسبوع الماضي، ما دفع بقائد الطائرة الصغيرة إلى إلقاء أكثر من 12 كيساً يُشتبه في احتوائها مخدرات، بحسب ما أفادت مصادر في قوات الأمن وسلطات الملاحة الجوية.
Advertisement

وقد أُرسلت واحدة من أحدث المقاتلات الفرنسية لمراقبة الطائرة السياحية ذات المقعد الواحد فوق منطقة أرديش النائية السبت، إثر تحليقها عبر مجال جوي محظور قرب محطة نووية، بعدما اعتُبرت أنها كانت تناور بشكل مريب.

وصرح ناطق عسكري لوكالة "فرانس برس" أنه مع اقتراب الطائرة المقاتلة من نوع رافال، شهد الطيار الحربي على "سلوك مريب للغاية في قمرة القيادة (للطائرة السياحية)".
 
وأضاف "خلال بضع دقائق، رأى الباب مفتوحاً والطرود تُلقى من الجوّ".

وقال مكتب المدعي العام المحلي في بيان إنّ المهرّب المشتبه به، وهو مواطن بولندي مدان في جريمة سابقة مرتبطة بالمخدرات، أُوقف بعدما حط في مهبط للطائرات في لانا بمنطقة أرديش.
 
وقد عثر المحققون على حوالى 15 طرداً على الأرض تحتوي على ما يُقدّر بنحو 30 كيلوغراماً من مسحوق أبيض يتم تحليله.

كذلك، عثروا على أكثر من 45 ألف يورو (49 ألف دولار) في قمرة القيادة للطائرة المسجلة في بولندا، وكذلك في حقيبة الطيار. (سكاي نيوز عربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:02 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2023-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:00 | 2023-06-28
16:00 | 2023-06-28
15:50 | 2023-06-28
15:30 | 2023-06-28
15:24 | 2023-06-28
15:00 | 2023-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website