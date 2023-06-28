Advertisement

عربي-دولي

خطوة لجذب مليارات الدولارات.. مصر تطلق بوابة رقمية جديدة

Lebanon 24
28-06-2023 | 14:44
A-
A+
Doc-P-1082335-638235861298085201.jpg
Doc-P-1082335-638235861298085201.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أطلق قطاع البترول في مصر بوابة رقمية جديدة تسمى "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج"، لجذب المستثمرين للتنقيب عن البترول والغاز في مصر.
 
 
وتستهدف البوابة توفير جميع البيانات الجيولوجية المطلوبة من قبل المستثمرين الحاليين والمحتملين، والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في مصر.
Advertisement
 
هذا يتم العمل حالياً على تشجيع الاستثمارات في مجال التعدين، من خلال العمل الجاري لإطلاق منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية في مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وستحتوي بوابة التعدين على كل البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين؛ لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2023-06-29
08:00 | 2023-06-29
07:59 | 2023-06-29
07:30 | 2023-06-29
07:08 | 2023-06-29
07:02 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website