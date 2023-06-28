خطوة لجذب مليارات الدولارات.. مصر تطلق بوابة رقمية جديدة

أطلق قطاع البترول في مصر بوابة رقمية جديدة تسمى "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج"، لجذب المستثمرين للتنقيب عن البترول والغاز في مصر.

وتستهدف البوابة توفير جميع البيانات الجيولوجية المطلوبة من قبل المستثمرين الحاليين والمحتملين، والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف عن البترول والغاز في مصر.

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هذا يتم العمل حالياً على تشجيع الاستثمارات في مجال التعدين، من خلال العمل الجاري لإطلاق منصة رقمية لمجال التعدين والثروة المعدنية في مصر على غرار بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، وستحتوي بوابة التعدين على كل البيانات الجيولوجية والخرائط المطلوبة من قبل المستثمرين؛ لتسهيل عرض الفرص الاستثمارية في مجال الثروة المعدنية في مصر والترويج للمزايدات وجذب الاستثمارات.