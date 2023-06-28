مشعر عرفات يسجل أعلى درجة حرارة في المملكة.. كم بلغت؟

كشف المركز الوطني للأرصاد في السعودية أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة، اليوم.



وأشار المركز إلى أن مشعر عرفات سجل 47 درجة مئوية، فيما تم تسجيل حرارة 45 درجة مئوية في الدمام والقيصومة والأحساء، بينما سجل مشعر منى والمدينة المنورة 44 درجة مئوية.

Advertisement



كما دعا المركز ضيوف الرحمن إلى تجنب البقاء في الأماكن المفتوحة وقت ذروة ارتفاع درجات الحرارة من الساعة 12:00 ظهرا وحتى الساعة 3:00 عصرا والحرص على استخدام المظلة، واتباع إرشادات الجهات المعنية.



من جهتها، حذرت وزارة الصحة الحجاج من الوقوف في صفوف الانتظار لمدة طويلة بعد التحلل من ملابس الإحرام، حتى لا يتعرضوا للإجهاد البدني، وعدم التعرض لأشعة الشمس مباشرة، واختيار الوقت المناسب للخروج لرمي الجمرات، والابتعاد عن التدافع ومناطق الازدحام، داعية الجميع للإكثار من شرب السوائل، واصطحاب المظلة دوما.

ولفتت إلى أن مناسك الحج يمكن أن تؤدى بوعي وسلامة لأن الصحة هي ما سيعين الحاج على إتمام نسكه وعباداته.