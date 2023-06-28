بلينكن ينفي طرح اتفاق نووي جديد مع إيران

جدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد أن المباحثات غير المباشرة التي بدأت في الآونة الأخيرة بين واشنطن وطهران لا تهدف الى إبرام اتفاق جديد في شأن برنامج إيران النووي.

وقال بلينكن إن "أي اتفاق ليس مطروحا على الطاولة، وإن كنا ما زلنا مستعدين لاستكشاف المسارات الدبلوماسية".

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وأضاف خلال ندوة في مركز أبحاث "مجلس العلاقات الخارجية" في نيويورك، إن "واشنطن ستحكم على طهران من خلال أفعالها"، داعياً الجمهورية الإسلامية الى عدم الاقدام على خطوات قد تصعّد من التوترات مع عدوها اللدود الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.