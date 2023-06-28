ماكرون دعا تركيا والمجر الى المصادقة على انضمام السويد الى حلف "الناتو"

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء تركيا والمجر الى المصادقة على انضمام السويد الى حلف "الناتو" قبل قمته المرتقبة الشهر المقبل.وأشار إلى أن "على الحلفاء أن يؤكدوا على رسالة الوحدة التي تفرض نفسها اليوم لمواجهة روسيا ودعم أوكرانيا"، وذلك خلال قمة الناتو التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس في 11 تموز و12 منه".وأكد أن "انضمام فنلندا قبل أسابيع، شكّل خطوة قوية. يجب الآن الذهاب الى أبعد مدى في هذا المنطق والسماح للسويد بالمشاركة في قمة فيلنيوس كحليف كامل العضوية".ولفت الى أن "29 دولة أنجزت إجراءاتها الوطنية للمصادقة على انضمام السويد قبل أشهر، وأدعو الدولتين اللتين لم تقوما بذلك بعد الى القيام بذلك".