Advertisement

عربي-دولي

ماكرون دعا تركيا والمجر الى المصادقة على انضمام السويد الى حلف "الناتو"

Lebanon 24
28-06-2023 | 15:50
A-
A+
Doc-P-1082346-638235897068496831.jpg
Doc-P-1082346-638235897068496831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء تركيا والمجر الى المصادقة على انضمام السويد الى حلف "الناتو" قبل قمته المرتقبة الشهر المقبل.
وأشار إلى أن "على الحلفاء أن يؤكدوا على رسالة الوحدة التي تفرض نفسها اليوم لمواجهة روسيا ودعم أوكرانيا"، وذلك خلال قمة الناتو التي تستضيفها العاصمة الليتوانية فيلنيوس في 11 تموز و12 منه".
Advertisement
وأكد أن "انضمام فنلندا قبل أسابيع، شكّل خطوة قوية. يجب الآن الذهاب الى أبعد مدى في هذا المنطق والسماح للسويد بالمشاركة في قمة فيلنيوس كحليف كامل العضوية".
ولفت الى أن "29 دولة أنجزت إجراءاتها الوطنية للمصادقة على انضمام السويد قبل أشهر، وأدعو الدولتين اللتين لم تقوما بذلك بعد الى القيام بذلك".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2023-06-29
08:00 | 2023-06-29
07:59 | 2023-06-29
07:30 | 2023-06-29
07:08 | 2023-06-29
07:02 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website