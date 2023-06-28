بوتين: لم أشكّ بدعم المواطنين الروس خلال تمرّد "فاغنر "

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "لم يشكّ بدعم الروس خلال التمرّد المسلّح لمجموعة فاغنر الأسبوع الماضي.

وقال في مقتطفات بثّها التلفزيون الرسمي الروسي: "لم أشكّ برد فعل (الناس) في داغستان وفي كل أنحاء البلاد".

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