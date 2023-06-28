Advertisement

عربي-دولي

بوتين: لم أشكّ بدعم المواطنين الروس خلال تمرّد "فاغنر "

Lebanon 24
28-06-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1082349-638235903232515705.jpg
Doc-P-1082349-638235903232515705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "لم يشكّ بدعم الروس خلال التمرّد المسلّح لمجموعة فاغنر الأسبوع الماضي.
وقال في مقتطفات بثّها التلفزيون الرسمي الروسي: "لم أشكّ برد فعل (الناس) في داغستان وفي كل أنحاء البلاد".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الأزمة هزت سمعة بوتين"... هل وصلت روسيا لخطر حرب أهلية؟
lebanon 24
29/06/2023 15:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام للنيتو: نرفض ادعاءات بوتين بأن الغرب يريد إثارة مشاكل داخلية في روسيا (الجزيرة)
lebanon 24
29/06/2023 15:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: روسيا دفعت مليار دولار لمجموعة فاغنر
lebanon 24
29/06/2023 15:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
بن سلمان لبوتين: نشعر بالإرتياح لنجاح مساعي التهدئة في روسيا
lebanon 24
29/06/2023 15:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24

بوتين

روسيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2023-06-29
08:00 | 2023-06-29
07:59 | 2023-06-29
07:30 | 2023-06-29
07:08 | 2023-06-29
07:02 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website