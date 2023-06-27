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عربي-دولي

رئيس شؤون الحرمين يعلن نجاح خطة استقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة

Lebanon 24
27-06-2023 | 17:00
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أعلن رئيس شؤون الحرمين يعلن نجاح خطة استقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة.
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