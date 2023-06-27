قتيلان في إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدّة

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أعلن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة توقيف أحد الأشخاص يستقل سيارة بقرب مبنى القنصلية الأميركية في جدة، حيث ترجّل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده.وقال إن "الجهات الأمنية المختصة، بادرت بالتعامل معه وفق ما يقتضيه الموقف، ونتج عن تبادل النار مقتله".وأضاف: "كما تعرض أحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية إلى إصابة أدت إلى وفاته، ولا تزال التحقيقات الأمنية جارية لمعرفة ملابسات الحادث".