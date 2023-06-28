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عربي-دولي

الكويت تُدين بشدّة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

Lebanon 24
28-06-2023 | 18:00
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أعربت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين قيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام أحد المساجد في العاصمة السويدية ستوكهولم في خطوة استفزازية خطيرة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم.
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وأكدت الوزارة موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية مسؤولية التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف والتعصب الديني والعمل على وقف هذه الإساءات التي تستهدف رموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كذريعة للاساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وكافة الأديان السماوية الأخرى والدعوة إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة شعوب العالم.
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