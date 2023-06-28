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عربي-دولي

الخارجية الأميركية: لا مصابين أميركيين في الهجوم قرب القنصلية في جدة

Lebanon 24
28-06-2023 | 18:45
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نفت وزارة الخارجية الأميركية إصابة أي مواطن أميركي في حادث تبادل إطلاق النار بين مسلح وقوات الأمن السعودية قرب مبنى القنصلية الأميركية في جدة، مؤكدة أن "الهجوم أسفر عن مقتل المهاجم وأحد حراس القنصلية".
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وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: "لا تزال سفارة الولايات المتحدة وقنصليتها على اتصال مع السلطات السعودية بينما تجري تحقيقا في الحادث".
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