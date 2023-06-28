الخارجية الأميركية: لا مصابين أميركيين في الهجوم قرب القنصلية في جدة

Advertisement

نفت وزارة الخارجية الأميركية إصابة أي مواطن أميركي في حادث تبادل إطلاق النار بين مسلح وقوات الأمن السعودية قرب مبنى القنصلية الأميركية في جدة، مؤكدة أن "الهجوم أسفر عن مقتل المهاجم وأحد حراس القنصلية".وقال متحدث باسم الوزارة في بيان: "لا تزال سفارة الولايات المتحدة وقنصليتها على اتصال مع السلطات السعودية بينما تجري تحقيقا في الحادث".