وفاة 12 شخصا غرقا في فلوريدا... اليكم ما حصل

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تسبب تيارات عاتية في غرق نحو 12 شخصا في شواطئ فلوريدا بالولايات المتحدة، خلال آخر أسبوعين، وفق شبكة "إن بي سي نيوز".وقال خبراء، الأربعاء، إن تيارات قاتلة هي المسؤولة عن عشرات حالات الغرق الواضحة خلال الأسبوعين الماضيين في بانهاندل في ولاية فلوريدا، حيث لا يتواجد عدد كافٍ من رجال الإنقاذ لمنع رواد الشواطئ من السباحة، حيث لا يتيح الطقس ذلك.وحذرت كاثرين بروسيف، خبيرة الأرصاد الجوية لدى القناة الأميركية، من أن "الأمواج الجنوبية الغربية وتيارات البحر القوية زادا من ارتفاع الأمواج".وقال توم جيل، وهو متحدث باسم جمعية إنقاذٍ بالولايات المتحدة، إن ما يزيد من الخطر هو النقص المزمن في رجال الإنقاذ المؤهلين.وقال أيضا إن السباحة على شاطئ يخضع لحراسة نشطة هي دائما الخيار الأكثر أمانا".ثم تابع "لكن الحرارة المرتفعة تدفع الكثير من الناس إلى السباحة دون الحرص على تطبيق تعليمات الأمان".وتم الإبلاغ عن سبع من 12 حالة وفاة في شاطئ بنما بيتش وحده، والذي لديه السجل الأكبر لعدد حالات الغرق في الولايات المتحدة هذا العام، وفقا لقاعدة بيانات "وفيات الأمواج" التابعة لهيئة خدمات الطقس (NWS).وجميع الوفيات هم رجال تتراوح أعمارهم بين 39 و68 عاما.وحتى الأربعاء، أحصت الولايات المتحدة 60 حالة غرق في جميع أنحاء البلاد.وقالت المتحدثة باسم شاطئ بنما بيتش، ديبي إنغرام، إنه ليس لديهم ما يكفي من رجال الإنقاذ للقيام بدوريات على طول الشاطئ، رغم كونه الوجهة المفضلة لكثيرين.وتابعت في رسالة نصية: "التوظيف أضحى مشكلة، نحن نتنافس مع شواطئ أخرى، تقدم بعضها أجورا أعلى، في كثير من الأحيان نحصل على طلاب جامعيين للعمل كرجال إنقاذ".(الحرة)