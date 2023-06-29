Advertisement

عربي-دولي

وفاة 12 شخصا غرقا في فلوريدا... اليكم ما حصل

Lebanon 24
29-06-2023 | 00:00
A-
A+
Doc-P-1082385-638236169194160804.jpg
Doc-P-1082385-638236169194160804.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسبب تيارات عاتية في غرق نحو 12 شخصا في شواطئ فلوريدا بالولايات المتحدة، خلال آخر أسبوعين، وفق شبكة "إن بي سي نيوز".

وقال خبراء، الأربعاء، إن تيارات قاتلة هي المسؤولة عن عشرات حالات الغرق الواضحة خلال الأسبوعين الماضيين في بانهاندل في ولاية فلوريدا، حيث لا يتواجد عدد كافٍ من رجال الإنقاذ لمنع رواد الشواطئ من السباحة، حيث لا يتيح الطقس ذلك.
Advertisement

وحذرت كاثرين بروسيف، خبيرة الأرصاد الجوية لدى القناة الأميركية، من أن "الأمواج الجنوبية الغربية وتيارات البحر القوية زادا من ارتفاع الأمواج".

وقال توم جيل، وهو متحدث باسم جمعية إنقاذٍ بالولايات المتحدة، إن ما يزيد من الخطر هو النقص المزمن في رجال الإنقاذ المؤهلين.

وقال أيضا إن السباحة على شاطئ يخضع لحراسة نشطة هي دائما الخيار الأكثر أمانا". 

ثم تابع "لكن الحرارة المرتفعة تدفع الكثير من الناس إلى السباحة دون الحرص على تطبيق تعليمات الأمان".

وتم الإبلاغ عن سبع من 12 حالة وفاة في شاطئ بنما بيتش وحده، والذي لديه السجل الأكبر لعدد حالات الغرق في الولايات المتحدة هذا العام، وفقا لقاعدة بيانات "وفيات الأمواج" التابعة لهيئة خدمات الطقس (NWS).

وجميع الوفيات هم رجال تتراوح أعمارهم بين 39 و68 عاما.

وحتى الأربعاء، أحصت الولايات المتحدة 60 حالة غرق في جميع أنحاء البلاد.

وقالت المتحدثة باسم شاطئ بنما بيتش، ديبي إنغرام، إنه ليس لديهم ما يكفي من رجال الإنقاذ للقيام بدوريات على طول الشاطئ، رغم كونه الوجهة المفضلة لكثيرين.

وتابعت في رسالة نصية: "التوظيف أضحى مشكلة، نحن نتنافس مع شواطئ أخرى، تقدم بعضها أجورا أعلى، في كثير من الأحيان نحصل على طلاب جامعيين للعمل كرجال إنقاذ".(الحرة) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:11 | 2023-06-29
08:00 | 2023-06-29
07:59 | 2023-06-29
07:30 | 2023-06-29
07:08 | 2023-06-29
07:02 | 2023-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website