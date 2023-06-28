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عربي-دولي

تبادل إطلاق نار بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية.. هذا ما جرى في جدة

Lebanon 24
28-06-2023 | 23:27
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أكدت شرطة مكة المكرمة أمس الأربعاء، توقيف شخص يستقل سيارة قرب القنصلية الأميركية بجدة حاملاً سلاحا ناريا.

وأضافت في بيان، أن الجهات الأمنية تحركت وتبادلت النار مع حامل السلاح ما أدى إلى مقتله.

وتابعت أن أحد العاملين في الحراسات الخاصة من الجنسية النيبالية قد تعرّض إلى إصابة أدت لوفاته.
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ولفتت إلى أن الحادث وقع عند الساعة 45 : 6 من مساء الأربعاء.

إلى ذلك، أكدت أن التحقيقات مستمرة لمعرفة ملابسات الحادث الذي وقع قرب القنصلية الأميركية بجدة.

وفي واشنطن، نفت الخارجية الأميركية إصابة أي مواطن أميركي في حادثة تبادل إطلاق النار.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان "لا تزال سفارة الولايات المتحدة وقنصليتها على اتصال مع السلطات السعودية بينما تجري تحقيقا في الحادث".(وكالات)

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