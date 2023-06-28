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عربي-دولي

نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
28-06-2023 | 23:32
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أفاد خفر السواحل الأميركي في بيان انه تم انتشال مواد وشظايا غواصة "تيتان" التي تعرضت في 18 حزيران الجاري لانفجار داخلي، أو "انبجار" مزقها وقتل ركابها الخمسة، كما تم انتشال "أشلاء بشرية" أيضا.

وأوضح البيان أمس الأربعاء أن "مهنيين طبيين أميركيين سيجرون تحليلا رسمياً للأشلاء التي تم نقلها بعناية من موقع الحادث" إلى ميناء كندي.
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وكانت السفينة Horizon Arctic المملوكة لشركة كندية، أودعت أمس ما تم انتشاله من أشلاء بشرية وبقايا حطام الغواصة في ميناء San Juan de Newfoundland بكندا. .

ومن بين ما تم انتشاله قوس الغواصة، وهي قطعة نصف كروية رمادية بها كوة صغيرة يرى الركاب من خلالها مواقع في الخارج تمر عليها "تيتان" تحت الأعماق، ويبدو أن الكوة فقدت قطعة من المادة الشفافة التي كانت تغطيها، على حد ما نقلت وسائل إعلام كندية وأميركية عن مسؤولين في البلدين.

وأصدر النقيب الأميركي Jason Neubauer رئيس "مجلس التحقيقات البحرية" المعروف في الولايات المتحدة بأحرف MBI اختصارا، بيانا قال فيه إن الأشلاء البشرية التي تم انتشالها: "هي أدلة ستزود المحققين بمعلومات أساسية عن سبب المأساة" وفق تعبيره.

وقال أيضا إن MBI ينوي نقل ما تم انتشاله من أشلاء من كندا الى الولايات المتحدة، مع المهم من حطام الغواصة "للتحليل واجراء الاختبارات" لمعرفة حمضها النووي، وما امتصته من الانفجار الداخلي على الأرجح.(العربية)

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