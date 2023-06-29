للمرة الثانية علامات غريبة على وجه بايدن.. هذا ما يُعاني منه

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، البيت الأبيض، لإلقاء خطاب اقتصادي في شيكاغو، وذلك بعدما أثار بلبلة حول ما ظهر في وجهه من علامات للمرة الثانية.



إلا أن الجدل لم يتوقف، ليتبين أن سيد البيت الأبيض البالغ من العمر 80 عاما، يستخدم جهاز CPAP لتنظيم النوم.



مشاكل بالنوم

أمام ذلك، أطل المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان، موضحا أن الرئيس يعاني منذ عام 2008 من مشاكل بالنوم، وفق تقارير طبية، لذلك استخدم جهاز CPAP.



وأكد أنه أمر شائع للأشخاص الذين لديهم هذا التاريخ الصحي، بحسب تعبيره.

President Joe Biden has begun using a CPAP machine to treat longstanding sleep apnea https://t.co/U77lkc1SEo — Bloomberg (@business) June 28, 2023 Advertisement

سجل طبي

في حين يعد استخدام الآلة تطورا حديثا ولكنه لا يرتبط بحالة جديدة أو ظروف بيئية، وفقًا لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته.



يذكر أن سجلاً صحياً أصدره طبيب بايدن في عام 2019 كان كشف أن توقف التنفس أثناء النوم تم النظر فيه، لكن أعراضه تحسنت بشكل ملحوظ بعد جراحات الجيوب الأنفية والممرات الأنفية.(العربية)







