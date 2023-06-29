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عربي-دولي

للمرة الثانية علامات غريبة على وجه بايدن.. هذا ما يُعاني منه

Lebanon 24
29-06-2023 | 00:30
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غادر الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، البيت الأبيض، لإلقاء خطاب اقتصادي في شيكاغو، وذلك بعدما أثار بلبلة حول ما ظهر في وجهه من علامات للمرة الثانية.

إلا أن الجدل لم يتوقف، ليتبين أن سيد البيت الأبيض البالغ من العمر 80 عاما، يستخدم جهاز CPAP لتنظيم النوم.

مشاكل بالنوم
أمام ذلك، أطل المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان، موضحا أن الرئيس يعاني منذ عام 2008 من مشاكل بالنوم، وفق تقارير طبية، لذلك استخدم جهاز CPAP.

وأكد أنه أمر شائع للأشخاص الذين لديهم هذا التاريخ الصحي، بحسب تعبيره.
 
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سجل طبي
في حين يعد استخدام الآلة تطورا حديثا ولكنه لا يرتبط بحالة جديدة أو ظروف بيئية، وفقًا لشخص مطلع على الأمر طلب عدم الكشف عن هويته.

يذكر أن سجلاً صحياً أصدره طبيب بايدن في عام 2019 كان كشف أن توقف التنفس أثناء النوم تم النظر فيه، لكن أعراضه تحسنت بشكل ملحوظ بعد جراحات الجيوب الأنفية والممرات الأنفية.(العربية)



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