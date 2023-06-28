الملك تشارلز الثالث يعقد محادثات مع فريق كوب 28

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عقد العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث محادثات مائدة مستديرة في قاعة غيلدهول في العاصمة لندن مع كبار قادة العمل المناخي في إطار التحضيرات التي تسبق قمة المناخ كوب 28 التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة في تشرين الثاني المقبل.وخلال أسبوع العمل المناخي في لندن، ترأس الملك تشارلز فعالية افتتاح ساعة العد التنازلي المناخية التي تذكر بشأن الموعد النهائي المحدد في اتفاقية باريس لعام 2015 للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.حضر حفل الافتتاح الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات ورئيس قمة المناخ المقبلة، والذي أكد أن الهدف الرئيسي لمؤتمر المناخ كوب 28 هو جعل هذا الهدف في متناول اليد.