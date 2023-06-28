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عربي-دولي

اللغز كشف.. هكذا تنقل بريغوجين في رحلاته

Lebanon 24
28-06-2023 | 23:52
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مع استحواذ مجموعة فاغنر وقائدها يفغيني بريغوجين على الاهتمام العالمي بعد التمرد القصير الذي أعلنه قبل أيام ضد موسكو، بدأت تتكشف قصص كانت طي الكتمان في السابق، شبيهة بالروايات البوليسية عن وجود أشباه للرجل استخدمهم في مهمات حول العالم.
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فقد كشفت خدمة مكافحة التجسس الليتوانية، اليوم الأربعاء، أن جواز سفر عُثر عليه خلال بحث في مكاتب روسية لقائد مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، استخدمه شبيهه لدخول ليتوانيا في عام 2020 في محاولة لإثارة البلبلة والفضيحة الإعلامية.
وقالت خدمة الأمن الليتوانية في منشور على "فيسبوك"، اليوم، إن "جواز السفر الذي صدر لشبيه بريغوجين استخدم في عام 2020 لشن هجوم إعلامي على ليتوانيا".

إثارة البلبة في أوروبا
وأوضحت أن الهدف هو تقويض التضامن الأوروبي بجعله يبدو كما لو أن بريغوجين نفسه قد تحدى العقوبات لزيارة ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي.

كما لفتت إلى أن العثور على جواز السفر في مكتب بريغوجين يشير إلى أن الرجل نفسه كان جزءاً من المؤامرة. (العربية)
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