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عربي-دولي

هل تفك الأشلاء البشرية التي انتشلوها لغز انفجار الغواصة تيتان؟

Lebanon 24
29-06-2023 | 00:36
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لا تزال مئات الأسئلة تبحث عن إجابات، بعد مأساة الغواصة تيتان، التي انتشلوا حطامها الأربعاء، تلك الغواصة كانت تحاول استكشاف حطام السفينة الغارقة تيتانيك في قاع المحيط الأطلسي، وعلى متنها 5 من أثرياء العالم.
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وقال خفر السواحل الأميركي إنه جرى انتشال حطام الغواصة السياحية التي تحطمت بسبب انفجار داخلي (انبجار) أودى بحياة ركابها الخمسة وما يعتقد في أنها بقايا بشرية ونقلهما إلى اليابسة من أجل الفحص.
وبحسب خفر السواحل، فإن السفينة "هورايزون أركتيك" التي تحمل علم كندا نقلت حطام الغواصة تيتان، التي انفجرت أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، وما يعتقد في أنها بقايا بشرية إلى ميناء في سان جونز بإقليم نيوفاوندلاند على بعد حوالي 644 كيلومترا إلى الشمال من موقع الحادث.

وأضاف خفر السواحل أن سفينة تابعة له ستنقل الأدلة إلى ميناء أميركي لتحليلها وعرضها على مجلس تحقيق بحري تشكل هذا الأسبوع لإجراء تحقيق رسمي في سبب حادث الغواصة تيتان.
ولعل من أبرز المعلومات التي يسعى المحققون ومتابعو الحدث حول العالم للحصول عليها، تتعلق بالطريقة التي لقي بها ركاب الغواصة الخمسة حتفهم في الواقعة المأساوية.
 
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