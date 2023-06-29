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عربي-دولي

نتنياهو: لن نسمح لواشنطن بمنح أوكرانيا نظام "القبة الحديدية" المطور

Lebanon 24
29-06-2023 | 01:54
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا يمكنها السماح للولايات المتحدة بمنح أوكرانيا نظام القبة الحديدية الذي تم تطويره بالتعاون مع واشنطن.
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بنيامين نتنياهو

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