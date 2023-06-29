نتنياهو: لن نسمح لواشنطن بمنح أوكرانيا نظام "القبة الحديدية" المطور

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لا يمكنها السماح للولايات المتحدة بمنح أوكرانيا نظام القبة الحديدية الذي تم تطويره بالتعاون مع واشنطن.



Advertisement