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عربي-دولي

قادة أوروبا يجتمعون ببروكسل.. اليكم ابرز المواضيع على جدول الأعمال

Lebanon 24
29-06-2023 | 02:25
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يناقش قادة الاتحاد الأوروبي، تداعيات التمرد الذي تم إخماده في روسيا، مع التعهد بمزيد من الدعم لأوكرانيا في حربها ضد غزو موسكو.

وسيتحدث القادة أيضاً خلال قمة بروكسل مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج وبحث الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي في الالتزامات الغربية لتعزيز أمن أوكرانيا.
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وقالت رئيسة وزراء إستونيا كايا كالاس إن الزعماء يدركون أن المناقشات ستتطرق إلى التمرد الذي حدث يوم السبت الماضي على يد مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة، على الرغم من أنه ليس على جدول أعمال القمة أو مذكوراً في مسودات البيان الختامي.

وصرحت للصحفيين في بروكسل عشية القمة التي تستمر يومين "سيحدث ذلك بالتأكيد".

وستناقش القمة أيضا مسائل أخرى منها الهجرة والعلاقات مع الصين.
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