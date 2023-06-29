ارتفاع عدد ضحايا هجوم روسي على كرماتورسك الأوكرانية إلى 12

قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية، إن عمال الإنقاذ انتشلوا جثة أخرى من بين أنقاض مطعم بمدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا ليرتفع بذلك عدد الضحايا جراء هجوم صاروخي روسي إلى 12.



وذكرت السلطات أن من بين الضحايا 3 أطفال وأن الهجوم أسفر عن إصابة 60 آخرين.

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