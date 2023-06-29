المنطاد الصيني استخدم تكنولوجيا أميركية للتجسس.. تقرير يكشف

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كشف تقرير صحفي أميركي بأن المنطاد الصيني الذي عبر فوق الولايات المتحدة في مطلع العام الجاري استخدم تكنولوجيا أميركية للتجسس على الأميركيين.فقد أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أمس الأربعاء نقلا عن نتائج تحقيق أولية، أن المنطاد الصيني استخدم تكنولوجيا أميركية ساعدته على جمع معلومات سمعية وبصرية.وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين إن تحليلا أجرته عدة وكالات دفاعية ومخابراتية أميركية خلص إلى أنه كانت على متن المنطاد أجهزة أميركية متاحة بالأسواق إلى جانب مجسات صينية متخصصة ومعدات أخرى لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو وجمع معلومات أخرى ونقلها إلى الصين.وأضاف التقرير أن النتائج تؤيد وجهة النظر القائلة بأن المنطاد كان يهدف إلى التجسس لا مراقبة الأحوال الجوية كما زعمت الصين، وفقا لما نقلته رويترز.لكن وول ستريت جورنال قالت إن المنطاد لم يرسل إلى الصين أي بيانات فيما يبدو من رحلته التي استمرت 8 أيام وعبر فيها فوق ألاسكا وكندا وبعض الولايات الحدودية الأميركية الأخرى.ولم يرد البيت الأبيض ولا مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف.بي.آي" على طلبات للتعقيب حتى الآن.وفي شباط الماضي ، أسقطت الولايات المتحدة المنطاد، الذي حلق فوق مواقع عسكرية حساسة، مما أثار أزمة دبلوماسية. (سكاي نيوز)