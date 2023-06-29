فوز أوكرانيا يتوقف على الغرب.. هذا ما قالته "The Guardian"

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لم تعد "الأسطورة" التي طبعت مسيرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمرتكزة على أن قوته غير قابلة للتحدي، تتمتع بالزخم عينه كما في السابق، خاصة بعد أحداث نهاية الاسبوع الفائت . فحقق رئيس مجوعة "فاغنر" يفغيني بريغوجين، من خلال بقائه على قيد الحياة أقله حتى الآن، سابقة خطيرة قد تمهد الطريق أمام أولئك الراغبين في روسيا في اختبار قوتهم وقدرتهم على تحدي الكرملين.وبحسب صحيفة "The Guardian" البريطانية، "أظهرت أحداث نهاية الأسبوع أيضاً مدى فشل الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخباراتية الروسية في التعامل مع التحدي الواضح المتمثل في توجه مجموعة مسلحة على ما يبدو إلى موسكو. كما وأن الارتباك الواضح في موسكو وعدم القدرة على الرد على تحدي بريغوجين يثبت أيضًا أن روسيا لم تعد تتمتع بالقوة في صراعها مع أوكرانيا. لذلك، فإن هذا الضعف الخطير لا يمكن إلا أن يكون محفزاً لأوكرانيا في جهودها لدحر الغزاة الروس. فقد اتضح أن روسيا قوية على خط المواجهة إلا أنها هشة بشكل منهجي من الداخل".ورأت الصحيفة أن "لهذا الأمر تداعيات واضحة على كيفية إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا. من المتوقع أن يصدر مركز أبحاث "تشاتام هاوس" للشؤون الخارجية هذا الأسبوع تقريرًا مهما يحذر من كيفية "عدم" إنهاء الحرب. وتم إعداد هذا التقرير قبل وقت طويل، لكن أحداث نهاية الأسبوع تسلط الضوء فقط على نقاط التقرير الرئيسية، فبدلاً من مقترحات مثل وقف إطلاق النار أو التنازلات الإقليمية أو النتائج الأخرى التي تكافئ روسيا، يجب دعم أوكرانيا ليس فقط من أجل البقاء ولكن لإلحاق هزيمة واضحة لا لبس فيها بروسيا. ويحث المؤلفون بالإجماع على تقديم دعم أكبر لأوكرانيا، بأسرع ما يمكن، لتسريع إلحاق الهزيمة بروسيا".وتابعت الصحيفة، "والأهم من ذلك، أنه وبناء على أقوال بريغوجين بأن روسيا ضعيفة وأن ضعفها يمكن استغلاله، فقد أزيلت واحدة من أكبر الحجج الداعية إلى تخفيف المساعدات لأوكرانيا والتخطيط لـ "تسوية تفاوضية" بدلاً من تحقيق نصر صريح لكييف. يجب أن يتم وضع حد للاقتراحات القائلة بأنه لا يمكن، لا بل لا ينبغي، هزيمة روسيا. سبق وذكر سياسيون غربيون مرارًا وتكرارًا خلال الصراع أنه "يجب ألا نهين روسيا" من خلال إلحاق نوع الهزيمة التي يستحقها عدوانها غير المبرر على أوكرانيا، لأن ذلك سيجعل الوضع بطريقة ما أسوأ وليس أفضل، وقد حظيت هذه الحجة بتأييد واسع النطاق في النقاش العام. إنما في الواقع، شكلت الحرب بأكملها بالفعل سلسلة من الإهانات لروسيا".وأضافت الصحيفة، "إن الأنماط المتكاملة والمتناسقة للسلوك الروسي على مدى عقود وقرون، إلى جانب الأهداف المعلنة بوضوح للقيادة الحالية وتصرف الكثير من سكانها، تجعل من الضروري إلحاق الهزيمة بروسيا. وتوضح هذه الأنماط أن النتيجة غير الحاسمة في أوكرانيا ستشكل انتصارًا لموسكو وتأكيدًا على اختيارها للشروع في طريق الصراع. لذلك فإن أي تصور للنجاح سيجعل الكرملين مقتنعًا بأن هجومه على أوكرانيا كان الخيار الصحيح".وبحسب الصحيفة، "إن التخطيط الغربي لفشل أوكرانيا هو ألد أعداء كييف. فإذا بقي الغرب مصراً على أنه لا يمكن إلحاق الهزيمة بروسيا، فبالتالي لن يقوم بتزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لتحقيق النصر وهزيمة موسكو. ويبدو أن بعض المحللين يصرون على أن أوكرانيا ليس لديها حقًا فرصة واقعية لتحقيق نصر عسكري، متجاهلين مسألة أن النجاح أو الفشل يعتمد إلى حد كبير على المساعدة والدعم الغربيين".وختمت الصحيفة، "حتى الآن، قدم الداعمون الغربيون لأوكرانيا ما يكفي للبقاء ولكن ليس للفوز. لذلك، خلص تقرير "تشاتام هاوس" إلى أن الوقت قد حان الآن لرفع القيود المفروضة على أنظمة الأسلحة الموردة لأوكرانيا، وما يمكن للأخيرة أن تفعله بها، مما يسمح لكييف بتحقيق هزيمة بروسيا وهو أمر ضروري لسلامة أوروبا".