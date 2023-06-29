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عربي-دولي

ماكرون يعلق على أعمال العنف بعد مقتل فتى على يد الشرطة.. هذا ما قاله

Lebanon 24
29-06-2023 | 02:59
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن أعمال العنف التي اندلعت في أنحاء البلاد لليوم الثاني على التوالي في أعقاب سقوط شاب (17 عاماً) برصاص الشرطة في ضاحية بباريس "غير مبررة".

جاء ذلك في مستهل اجتماع أزمة لماكرون مع كبار وزراء الحكومة.
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وقال ماكرون، الأربعاء، إن سقوط الشاب بالرصاص "لا يُغتفر".
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