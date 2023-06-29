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عربي-دولي

أوكرانيا تُعلن التأهب الجوي بعدة مدن.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-06-2023 | 03:39
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يتواصل القتال الشرس بين الجانبين الروسي والأوكراني من أجل فرض السيطرة على الأرض، فيما تطالب كييف حلفاءها بالغرب لتزويدها بمزيد من الأسلحة والعتاد لمواجهة الدب الروسي.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت أوكرانيا التأهب الجوي في سومي وخاركيف ودنيبرو تحسبا لهجمات صاروخية روسية، وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن القوات الروسية شنت هجمات فاشلة في أفدييفكا وباخموت.
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وقالت هيئة الأركان الأوكرانية: "قواتنا خاضت 40 اشتباكا في محاور ليمان وباخموت ومارينسكي"، مضيفة أن روسيا شنت 52 ضربة صاروخية بعضها استهدف مواقع مدنية مأهولة بالسكان.

هذا وقالت خدمات الطوارئ الأوكرانية، اليوم الخميس، إن عمال الإنقاذ انتشلوا جثة أخرى من بين أنقاض مطعم بمدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا ليرتفع بذلك عدد القتلى جراء هجوم صاروخي روسي إلى 12 قتيلا.

وقالت السلطات إن من بين القتلى ثلاثة أطفال، وإن الهجوم أسفر عن إصابة 60 آخرين.

سويسرا ترفض إعادة تصدير دبابات لأوكرانيا
يأتي ذلك فيما رفضت سويسرا مجددا، أمس الأربعاء، إعادة تصدير أسلحة إلى أوكرانيا، وهذه المرة طاول الرفض نحو 100 دبابة ليوبارد تملكها شركة "آر يو آيه جي" السويسرية لصناعة الأسلحة التابعة للدولة.

وعلى الرغم من ضغوط كييف، لا تزال سويسرا حتى الآن متمسكة برفضها السماح للدول التي تملك أسلحة سويسرية بإعادة تصديرها إلى أوكرانيا. (العربية)


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