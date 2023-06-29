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والي شمال دارفور يعلن الاتفاق على وقف القتال في الولاية

Lebanon 24
29-06-2023 | 04:03
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أعلن والي شمال دارفور بالسودان نمر محمد عبد الرحمن، الخميس، الاتفاق على وقف القتال في الولاية.

وقال عبد الرحمن في كلمة له بمناسبة عيد الأضحى نشرها على فيسبوك: "نحن في حكومة ولاية شمال دارفور وبمبادرات طيبة من أطراف عديدة جلسنا مع بعضنا كأبناء للولاية وحكومة وإدارة أهلية وأعيان مجتمعية وطرفي القتال والشرطة والأمن والشباب ومنظمات المجتمع المدني.. وتوصلنا إلى أننا لن نربح من القتال بل خسرنا، وكانت النتيجة أننا اتفقنا على وقف القتال بالولاية".
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وأضاف: "الوطن ينزف نتيجة لهذه الحرب العبثية وهذا النزيف ربما يستمر ويؤدي إلى مزيد من القتل والتشريد ما لم نتحرك وبسرعة لننقذ الشعب السوداني والوطن".

وعبر عبد الرحمن عن أمله في أن يحذو الإقليم وباقي مدن السودان حذو ولاية شمال دارفور بالمحافظة على السلم الاجتماعي في وقت الحرب.
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