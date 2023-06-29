الصليب الأحمر يعلن إطلاق سراح 125 جندياً سودانياً احتجزهم الدعم السريع

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنها توسطت في إطلاق سراح 125 جندياً سودانياً احتجزتهم قوات الدعم السريع التي تخوض قتالاً ضد الجيش السوداني منذ أبريل الماضي.وقالت اللجنة إن إطلاق سراح الجنود، الذي تم الأربعاء، جاء بناء على طلب من طرفي النزاع.وقال مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان جان كريستوف ساندوز في بيان: "نحن على استعداد للعمل كوسيط محايد للإفراج عن المحتجزين من جميع أطراف النزاع حينما يطلب ذلك".وتسببت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أزمة إنسانية كبيرة وشردت ما يقرب من 2.8 مليون شخص، فر منهم ما يقرب من 650 ألفاً إلى الدول المجاورة.