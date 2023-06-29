قفزة كبيرة لأسعار الكاكاو عالمياً.. هكذا أصبحت مؤخراً

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وارتفع عقد أيلول القياسي للكاكاو في لندن أكثر من 2% أمس الأربعاء إلى 2590 جنيها إسترلينيا للطن، فيما بلغ أعلى سعر خلال الجلسة عند 2594 جنيها إسترلينيا، وهو أعلى مستوياته منذ عام 1977.وترتفع الأسعار نتيجة نقص المعروض في السوق من حبوب الكاكاو، التي يأتي معظم إنتاجها من ساحل العاج وغانا. كذلك، انخفض حجم شحنات الكاكاو الواردة إلى موانئ ساحل العاج من أجل التصدير حوالى 5% هذا الموسم.ورفعت منظمة الكاكاو الدولية هذا الشهر توقعاتها للنقص في إمدادات الكاكاو العالمية من حوالى 60 ألف طن إلى 142 ألفاً.وقال ليوناردو روسيتي لمحلل لدى شركة ستون إكس للوساطة: "هذا هو الموسم الثاني على التوالي الذي يشهد عجزاً في الإمدادات".ولفت إلى أنه من المتوقع هبوط نسبة المخزون إلى الاستهلاك، وهو مؤشر على توفر الكاكاو في السوق، إلى 32.2% وهو أدنى مستوياته منذ موسم 1984/1985.وأدت زيادة الأمطار عن المعدل المتوسط في ساحل العاج إلى غمر بعض حقول الكاكاو وهو ما قد يضر بالمحصول الرئيسي الذي يبدأ في تشرين الأول.وارتفعت أسعار الكاكاو في نيويورك أيضاً حيث زاد عقد أيلول 2.7% إلى 3348 دولارا للطن، وهو أعلى مستوياته في 7 سنوات ونصف السنة.