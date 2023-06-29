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علامة على وجه بايدن تثير الجدل.. ما هي؟ (صور)

Lebanon 24
29-06-2023 | 05:35
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أثارت علامة على وجه الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، جدلا بين الصحافيين والنشطاء في المواقع الاجتماعية.
 
 
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وتثير صحة بايدن، من حين لآخر، النقاش والقلق، على اعتبار أنه أكبر شخص يتولى منصب رئيس الولايات المتحدة (80 عاما)، في الوقت الذي يسعى فيه للحصول على ولاية ثانية مدتها أربع سنوات في انتخابات 2024.

ووفق وكالة رويترز للأنباء، فإن استطلاعات الرأي العام تظهر أن غالبية الأميركيين لديهم مخاوف بشأن عمر بايدن المتقدم.

وفي فبراير الماضي، أعلن طبيبه أن بايدن يتمتع بصحة جيدة و"قادر على العمل".

علامة على وجه بايدن تثير الجدل

ويوم أمس الأربعاء، كان بايدن يدلي بتصريح لوسائل الإعلام، قبل أن تلفت انتباه الصحفيين "علامات حزام" على وجهه. 

وذكرت تقارير إعلامية أن هذه العلامة تظهر على وجهه للمرة الثانية.

قال مسؤولون في البيت الأبيض إن بايدن بدأ يستخدم جهاز "CPAP" لمعالجة مشكلة انقطاع التنفس أثناء النوم.

وأضافوا أنه شرع في استخدام هذا الجهاز في الأسابيع الأخيرة لتحسين جودة نومه.

من جهته، ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض، أندرو بيتس: "لقد استخدم جهاز الضغط الموجب المستمر الليلة الماضية، وهو أمر شائع للأشخاص الذين لديهم هذا التاريخ الصحي".

ويستخدم جهاز "CPAP" خرطوما متصلا بقناع أو جهاز أنفي لتوليد ضغط هوائي متواصل وثابت للمساعدة على التنفس أثناء النوم.
المصدر: سكاي نيوز
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