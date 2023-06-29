نتنياهو: لدينا مشروع جديد لإصلاح القضاء وأرفض تسليح أوكرانيا

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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أنه سيطرح مشروعاً جديداً لإصلاح النظام القضائي في إسرائيل، يخلو من البنود التي أثارت غضب المعارضة والرأي العام، فيما قال مسؤولان إنه لا يعارض انخراط الصين في منطقة الشرق الأوسط، على خلاف الموقف الأميركي.وصرح نتنياهو، في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، بأنه سيتخلى عن الجزء الأكثر إثارة للجدل من خطته لإعادة تشكيل نظام المحاكم في البلاد، وإنه سيطرح مشروعاً جديداً يخلو من بند كان من شأنه أن يمنح الكنيست سلطة إلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا.وأضاف أنه سيعيد أيضاً النظر في بند آخر مثير للجدل يتعلق بمنح الائتلاف الحاكم مزيداً من الصلاحيات في تعيين القضاة، لكنه أضاف أنه لا يدري بعد كيف سيكون شكل النسخة الجديدة من التعديلات.وعارض الكثير من الإسرائيليين العلمانيين والليبراليين خطة نتنياهو الأولية للإصلاح القضائي، والتي أثارت اضطرابات واسعة النطاق أصابت البلاد بالشلل في وقت سابق من هذا العام، وقالوا إنهم يخشون أن تمنح الإجراءات للحكومة الكثير من السلطة وتؤدي إلى تراجع الحريات المدنية وتنال من استقلال القضاء بما سينعكس على اقتصاد الدولة ومكانتها أمام الرأي العام العالمي.وسمح نتنياهو لحلفائه بالائتلاف الحكومي بتقديم التشريع الأولي، لكنه سيطر على مضمون الخطة ورسالتها منذ أن أوقف الجهود في مارس بعد اضطرابات مدنية.